Trabalhador morre enquanto realizava serviço no telhado de restaurante em Anápolis

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para primeiros socorros, mas não foi possível salvar vítima

Augusto Araújo - 09 de outubro de 2024

Samu teve que ser acionado na cena. (Foto: Portal 6)

Um homem morreu no final da tarde desta quarta-feira (09), enquanto realizava um serviço no telhado de um restaurante da Rua Firmo de Velasco, no Centro de Anápolis.

Conforme relato de testemunhas, a vítima estava trabalhando no local, mas deixou de responder aos chamados após algum tempo.

Quando foram verificar a situação, encontraram o homem inconsciente, sem aparentes sinais de vida.

Dessa forma, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, para tentar prestar socorro à vítima.

No entanto, ela não resistiu e faleceu ainda no local.

O Portal 6 apurou que a a fatalidade foi classificada como “morte natural”, tendo como causa um possível infarto.

Mais informações a qualquer momento.