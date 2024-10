6 hábitos simples para tornar sua casa um ambiente mais feliz

Aprenda de vez como espantar as energias negativas e curtir um cantinho só seu com silêncio e tranquilidade

Magno Oliver - 10 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Yoga With Adriene)

Viver em uma casa feliz e longe de energias negativas, barulho e gente difícil de conviver é o sonho de muitas pessoas, não é mesmo?

Assim, o que muita gente não sabe é que dá para conquistar esse patamar com algumas pequenas mudanças que podemos fazer em nossa casa.

1. Crie seu espaço aconchegante de descanso

Ter cantinhos aconchegantes para relaxar ajuda a recuperar as energias e faz com que a casa se torne mais acolhedora. Separe um cantinho, coloque tudo que você gosta e passe horas por lá descansando.

2. Cultive plantas dentro de casa

As plantas dão um ar diferente na casa, além de mais limpo e puro. Assim, elas ajudam a purificar o ar e trazem vida ao ambiente, além de promoverem uma sensação de proximidade com a natureza. Ser pai/mãe de planta é manter um hobby gostoso para distrair a mente e ficar longe das telas e dispositivos eletrônicos.

3. Cuidar da limpeza da casa regularmente

Existe um “antes” e “depois” da nossa casa quando damos uma faxina e mandamos todas as energias ruins embora. Assim, manter a limpeza regular do seu lar garante que o ambiente esteja sempre agradável e com uma energia positiva circulando. Roupa de cama limpa, lençóis dobrados e guardados também são importantes.

4. Deixe ela sua cara decorando com objetos pessoais

Só se sabe que a casa de uma pessoa é realmente dela quando percebemos a personalidade e gostos pessoais representados também em sua moradia. Assim, itens com valor sentimental criam uma conexão emocional com o espaço, tornando o lar mais personalizado e acolhedor. Sua personalidade na casa também é a sua energia fluindo por todos os cantos dela.

5. Busque celebrar os dias comuns também

Sabe aquela louça especial que você tem guardada no armário? Que tal colocar ela em jogo para celebrar pequenas vitórias cotidianas também, como uma promoção no trabalho, um carnê quitado e etc? Prepare também gostosos cafés da manhã aos domingos, jantares especiais aos sábados, celebre os dias simples também.

6. Esteja sempre renovando seu espaço de moradia

Por fim, é importante estarmos sempre mudando as coisas em nossa casa, colocando móveis em novos lugares, criar novos arranjos. Experimente novos cenários na sua casa para trazer energias positivas e acolhedoras a quem te visitar.

