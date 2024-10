Fã se emociona ao encontrar o sertanejo Bruno no trânsito de Goiânia; veja vídeo

Perceber que o ídolo estava no carro ao lado, aguardando o sinal ficar verde, ela abriu a janela e não conteve os elogios

Samuel Leão - 10 de outubro de 2024

Fã encontra cantor Bruno no trânsito, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma fã da dupla Bruno e Marrone dirigia por Goiânia, acompanhada de uma amiga, quando vivenciou a narrativa da música “Trânsito Parado”, dos sertanejos, ao encontrar um dos cantores em um semáforo. O vídeo do ocorrido viralizou na noite desta quarta-feira (09), alcançando rapidamente mais de 11 mil curtidas.

“Dentro do meu carro, trânsito parado, ela veio do meu lado e também parou. Parecia um sonho, ver aquele anjo, coisa de cinema, fenomenal”, é esse o começo da letra da canção, que ilustra exatamente o que aconteceu com a mulher.

Ao perceber que o ídolo estava no carro ao lado, aguardando o sinal ficar verde, ela abriu a janela e não conteve os elogios. Emocionada, disse: “Ah não, que coisa linda, sou muito fã”.

Tal qual o personagem da música, que abaixa o vidro, pergunta o nome, mas acaba interrompido pelo sinal que se abre, ela também consegue manter apenas um curto diálogo com Bruno antes que o cantor parta.

“Ela é apenas sua fã número 1. Ela falou que se você tocasse no buteco hoje ela morria”, comentou ainda, no vídeo, a amiga da motorista. Em resposta, o cantor teria dito que coincidentemente havia tocado em um ‘buteco’ naquela noite.

Após a breve conversa, cada carro tomou um rumo e as amigas tiveram ataques de felicidade, soltando gritos e dizendo que estavam passando mal, em meio a risos.

Vários internautas repercutiram e comentaram a cena, com uma mulher dizendo: “Orgulho de ser goiana. Nossos famosos não são estrelinhas, são gente como a gente. É normal.”