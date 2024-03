Expoana 2024 é confirmado com shows de Bruno e Marrone, Zezé di Camargo e Luciano e outros famosos

Tradicional evento de Anápolis caminha para a 65ª edição neste ano

Samuel Leão - 21 de março de 2024

Atrações do Expoana 2024.(Foto: Rosa Marcondes/ Divulgação)

Os anapolinos podem preparar a bota e o chapéu, pois, a partir de abril, começa o circuito do Festival Expoana, reunindo grandes nomes da música sertaneja e também contando com rodeios e competições no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis.

O Baile do Cowboy abre as festividades, no dia 13 de abril, com a escolha da rainha e das princesas da 65ª edição do evento, esquentando o clima para os shows. Já no dia 21, uma Cavalgada sai da região da Jaiara e vai até a arena.

A primeira apresentação musical será da dupla Antony e Gabriel, no dia 30 de abril, com o parque sendo embalado pelas canções “Ram Tchuuu”, “TCC” e “Eu te amo pinga”. Na sequência, o cantor Ralf toca os grandes sucessos, da carreira com a dupla Chrystian, no dia 1º.

No dia 02, Rick e Rangel irão comandar a festa, tocando “Vou te assumir” e “Tabuada” para animar o público. Já no dia 03, a dupla Bruno e Marrone promete levantar poeira e emocionar os corações apaixonados.

Para fechar, os dois filhos de Francisco irão comandar o parque. Zezé di Camargo e Luciano vão cantar no dia 04, relembrando os grandes sucessos da carreira como “No dia em que eu saí de casa” e “É o amor”, embalando o público “Sem medo de ser feliz”.

A farra também irá contar com rodeios da Cia KGB, que deve levar fortes emoções aos anapolinos. As disputas ocorrem do dia 1º ao 04 de maio, contando também com a exposição de animais e o tradicional feirão agro.

Informações sobre a compra de ingressos ainda serão divulgadas.