Goiano de coração: peruano representa o estado em competição nacional de sushi

Sushiman iniciou a carreira na culinária oriental por acaso e hoje se tornou um dos principais nomes da área no estado

Thiago Alonso - 10 de outubro de 2024

Bream foi selecionado para representar Goiás na competição. (Foto: Arquivo Pessoal)

Peruano de nascença e goiano de coração, Bream Jilmer Carcausto (@breamjilmer), de 32 anos, é o exemplo perfeito de força de vontade. Há 11 anos morando no Brasil, o jovem, que é formado em gastronomia, já realizou inúmeros sonhos e hoje possui uma carreira invejável.

Com um currículo de peso, o gastrólogo trabalhou em alguns dos principais restaurantes da cena gastronômica oriental de Goiânia, como Black Sushi, Jun Sakamoto e Famu. Agora, ele foi selecionado para representar Goiás no Campeonato Brasileiro de Sushi, que será realizado nos dias 22 e 24 de outubro.

Apesar de impecável, chegar onde chegou não foi nada fácil, e o peruano precisou lutar muito para alcançar os objetivos, como apontou em entrevista ao Portal 6.

“Sempre fui apaixonado pela gastronomia no geral. Comecei a minha carreira mais ou menos em 2015, trabalhei em restaurante mexicano, em churrascaria e fui me aventurando em várias áreas, até que em 2019, começo de 2020, eu me interessei muito pela gastronomia japonesa”, disse.

Nesta época, o jovem começou a trabalhar em um novo restaurante que iria abrir no Flamboyant Shopping, o Tokai, a primeira experiência dentro do universo oriental.

“Após essa seleção, fomos enviados para Salvador, na Bahia, onde ia ter um treinamento de mais ou menos dois meses. A gente foi lá, viajamos, passamos um tempo lá treinando, eu na minha área como sushiman, e voltamos para Goiânia e inauguramos a loja Tokai, que era um buffet na praça de alimentação do shopping, onde fui começar a me desenvolver e me destacar no meio”, explicou.

Início marcante

Assim, se mostrando um profissional diferenciado, Bream se tornou conhecido pelos próprios clientes, desenvolvendo uma relação com eles.

Dentre eles, um especial reconheceu o potencial do jovem: o chef Cadu Ramos, proprietário de vários restaurantes de comida japonesa.

“De repente surgiu uma oportunidade para fazer uns extras ou freelancer, e fui conhecer eles. Eles gostaram muito de mim, o Chef Rafael e o Chef Cadu Ramos”, relembrou.

Não demorou muito para que Bream fosse contratado para o restaurante, onde ficou até a pandemia, quando tudo precisou ser fechado e o empreendimento precisou se reinventar.

Neste mesmo período, um dos chefs abriu um novo empreendimento: o Sky Gourmet, que apostou mais uma vez no peruano.

Sonho realizado

“Comecei a me desenvolver muito na área, comecei a pesquisar mais sobre o assunto do sushi. E estudando, acabei descobrindo referências na área no Brasil e, naquela época, eu ouvi bastante sobre o Jun Sakamoto”, contou.

Pronto. Mais uma meta estava estabelecida: conhecer Jun Sakamoto. Mas o que o jovem não sabia era que este sonho de simplesmente conhecer o chef logo se tornaria ainda maior.

“Eu sabia que ele abria uma loja aqui em Goiânia, mas sempre achei que não ia estar na altura. Mas de repente recebo uma ligação falando que era um convite para poder participar do restaurante do Jun Sakamoto, que alguém tinha dado meu número como referência”, disse.

“Eu não pensei duas vezes. Eu conheci o Jun Sakamoto, foi incrível. Era muito legal, era um sonho que eu tinha, pelo menos um dia conhecer pessoalmente. E aí continuei trabalhando, já como chefe, na minha área, no sushi bar”, completou.

Mais tarde, mais uma virada de chave na vida do sushiman: agora ele era contratado do Black Sushi, outro grande nome da culinária japonesa em Goiânia.

Profissionalização

Mas dessa vez, o desafio era um pouco maior, uma vez que Bream decidiu ingressar na universidade de gastronomia para se tornar um gastrólogo profissional.

Já no ano de 2023, no quarto semestre da graduação, ele precisou iniciar uma rotina ainda mais exaustiva, sendo necessário estagiar para concluir o curso.

“Eu fazia estágio de manhã, fazia faculdade à tarde e à noite trabalhava no Black Sushi. Isso durou mais ou menos até agosto de 2023 e foi muito, muito tenso, muito corrido. Praticamente não tive vida, mas aprendi muito, muito mesmo. Foi uma época boa, mas muito cansativa”, destacou.

Foi assim que o peruano conseguiu uma vaga de estágio no Famu Restaurante, realizando mais um sonho ao poder trabalhar no Grupo Iz, do renomado chef Ian Baiocchi.

Não demorou muito para, logo após se formar, Bream se destacar e ser efetivado na empresa, onde ainda mais portas se abriram.

“Desde então, eu estou comandando o sushi do Famu. Estou na frente, tanto na criação de pratos quanto no cardápio, juntamente com o chef Lucas”, pontuou.

Reconhecimento

Neste período, como um dos chefes de praça do estabelecimento, o jovem conheceu a “Nagoya Sushi School”, uma instituição conhecida por preparar profissionais na área da comida oriental.

Matriculado e já familiarizado, a escola viu em Bream uma oportunidade de ser bem representada no Campeonato Brasileiro de Sushi, selecionando-o como representante goiano na competição, onde apenas 20 pessoas de todo o país vão disputar a taça.

“O representante da Nagoya aqui em Goiás trocou ideia comigo e me explicou que tinham muitos patrocinadores para o primeiro campeonato do Brasil. Ele disse: ‘Muita gente me procurou e escolhemos você para poder representar nosso estado, você tem todo nosso apoio'”, relembrou, animado.

“Obviamente, para mim, foi algo: ‘Caramba, que coisa louca’. Eu sabia que realmente o pessoal gostava muito do meu trabalho, mas não nesse ponto de me escolherem como representante aqui em Goiás”, completou.

Agora, há apenas alguns dias da competição, Bream admitiu que toda a trajetória dele foi “muito louca”, mas que está muito feliz com a repercussão.

“Agora, estou trabalhando duro, treinando muito para poder trazer essa taça aqui para nosso estado”, finalizou.

O Campeonato Brasileiro de Sushi será realizado entre os dias 22 e 24 de outubro, em São Paulo, e, além do reconhecimento, o vencedor também ganhará uma viagem para o Japão, onde participará do Campeonato Mundial de Sushi.