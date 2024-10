Governo de Goiás faz alerta importante para que milhares de motoristas não tenham prejuízo

Quitação pode ser feita por meio do site do Detran

Gabriella Pinheiro - 10 de outubro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás emitiu um importante alerta para que os milhares de motoristas do estado, que tenham veículos licenciados, evitem prejuízos.

Conforme o informe, os proprietários com veículos com final de placa 8 têm até a próxima segunda-feira (14) para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. Já para aqueles com o término 9, o prazo termina na terça-feira (15) e, na quarta (16), é a vez daqueles com final 0.

Para realizar a quitação, o dono do veículo deve emitir o boleto ou documento único de arrecadação no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou no aplicativo Detran GO ON.

É possível fazer o pagamento em três modalidades: parcela única com desconto de 7%, em janeiro; parcelamento em até dez vezes; e pagamento da cota única e do licenciamento anual até a data-limite.

“Para quem tem várias parcelas não pagas, a orientação é imprimir apenas a parcela única, que também contém o licenciamento e já traz o abatimento de qualquer valor pago ao longo do ano”, orienta o gerente do IPVA na Economia, Jorge Arêas.

Vale ressaltar que os inadimplentes perdem direito ao desconto no IPVA de até 10% do Programa Nota Fiscal Goiana e à redução de 50% para automóveis de passeio 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas.