Saiba preços e onde comprar ingressos para Goiás x Vila Nova no domingo (13)

Partida será válida pela 31ª rodada da Série B

Augusto Araújo - 10 de outubro de 2024

Goiás e Vila Nova se enfrentam no domingo (13). (Foto: Roberto Corrêa/ VNFC)

Já estão abertas as vendas de ingressos para o Clássico do Cerrado, apelido dado ao confronto entre Goiás e Vila Nova, que terá uma nova partida no domingo (13), válida pela 31ª rodada da Série B.

O jogo acontecerá no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia, às 18h30. A entrada será apenas para torcedores do time esmeraldino.

A torcida se dividirá em quatro espaços distintos. Nas Cadeiras, os valores são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Já no Tobogã, Espaço Família, e Setor 03, os preços são de R$ 30 a inteira e R$ 15 pela meia-entrada.

Vale destacar que qualquer torcedor que comparecer com camiseta do Goiás terá direito a pagar meia-entrada. O mesmo vale para estudantes, professores da rede estadual, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência (PcD).

Por fim, o Goiás informou que não haverá vendas físicas no dia do jogo. Sendo assim, os torcedores terão até sábado (12), entre as 09h e 17h, para comprar os ingressos na bilheteria da Serrinha.

Além disso, os bilhetes podem ser adquiridos pelo site ingresso.goiasec.com.br.