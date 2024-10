Vigilantes do Peso dos EUA vai oferecer composto do Ozempic para pacientes

A empresa Vigilantes do Peso (Weight Watchers, em inglês) dos Estados Unidos anunciou na terça-feira (8) que vai adicionar semaglutida, composto presente no Ozempic, ao seu programa de gerenciamento de peso por 129 dólares (cerca de R$ 720 na cotação atual).

A decisão é devido à falta de medicamentos de marcas como Ozempic e Wegovy nos Estados Unidos, disse em anúncio Tara Comonte, CEO interina da WeightWatchers.

“A Vigilantes do Peso está comprometida em garantir que nossos membros ainda tenham acesso a alternativas eficazes e ao suporte necessário para alcançar os resultados de saúde que merecem”, afirmou.

O programa usualmente funciona atribuindo um sistema de pontos aos alimentos de acordo com suas qualidades nutricionais, e os usuários não podem exceder a soma de pontos diários. Em março, a subsidiária da empresa no Brasil anunciou o fim das atividades no país, após 50 anos de atuação.

A escassez de medicamentos GLP-1 no país ocorre há dois anos. A empresa afirmou ter ligado para farmácias locais em todo o país para realizar quase 3 milhões de verificações de estoque e os encontrou em estoque apenas 4,5% do tempo.

O tratamento com esse tipo de medicamento, no entanto, é prejudicado quando ocorrem atrasos ou interrupções.

Segundo a empresa, integrantes do programa encontraram dificuldades para arcar com as despesas de compra. “Sabemos que a semaglutida composta pode ser uma opção importante para aqueles que buscam suporte para perda de peso, dada sua maior disponibilidade e acessibilidade”, disse Jamil Alkhaddo, diretor médico da empresa.

A FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos, permite que farmácias de manipulação criem medicamentos compostos que são idênticos ou quase idênticos a medicamentos em escassez.

Os clínicos da empresa têm a opção de prescrever semaglutida manipulada se determinarem que o uso de um medicamento GLP-1 para perda de peso é apropriado para um paciente. As medicações à base de do hormônio são geralmente seguras e eficazes no tratamento do diabetes tipo 2 e para a perda de peso.

Se prescrita, os membros receberão sua semaglutida manipulada em um a três dias úteis.