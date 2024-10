Onde assistir Goiás x Vila Nova pelo Brasileirão Série B, no domingo (13)

Duelo será disputado no Estádio da Serrinha, a partir das 18h30

Augusto Araújo - 11 de outubro de 2024

Goiás e Vila Nova se enfrentam no domingo (13). (Foto: Roberto Corrêa/ VNFC)

Vindo de situações completamente opostas na última rodada, Goiás e Vila Nova disputam o “Clássico do Cerrado” neste domingo (13), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série B.

A bola rola a partir das 18h30, no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

Os donos da casa vêm de uma vitória expressiva sobre o Santos, pelo placar de 3 a 1. Rildo, duas vezes, e Welliton fizeram os gols do Esmeraldino. Giuliano, de pênalti, descontou para o time paulista.

Com isso, o clube alviverde subiu para a 11ª posição do campeonato, com 41 pontos. Assim, o time ainda sonha com o acesso à Série A no ano que vem, ainda que seja um desafio complexo de se alcançar.

Já o Tigrão caiu para o 6º lugar na última rodada, após uma dura derrota para o Mirassol. Isso porque aos 51 do segundo tempo, Negueba fez o gol do triunfo para o Leão.

No entanto, a promoção para a primeira divisão se encontra em uma situação mais viável para o Colorado. Com 46 pontos, o Vila está a apenas quatro do Mirassol, primeira equipe que ocupa o G-4.

A TV Brasil transmite o clássico goiano em TV aberta, enquanto o Premiere é o responsável pela transmissão pelo sistema de pay-per-view. Por fim, o canal GOAT, no YouTube, também vai passar o duelo ao vivo.