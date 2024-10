Vereador reeleito em Goiânia está aproveitando dias sem sessão na Câmara para viajar ao Paraguai e atualizar equipamentos eletrônicos

Coluna recebeu imagem de Thialu Guiotti com outros dois assessores onde conversam sobre aquisição de celulares

Pedro Hara - 11 de outubro de 2024

Thialu Guiotti com assessores em Ciudad del Este. (Foto: Recebida pela Rápidas)

Reeleito vereador em Goiânia no último domingo (06), Thialu Guiotti (Avante) já está pensando na próxima legislatura, que terá início em 2025.

Cada vez mais internacional, Rápidas recebeu, na tarde desta sexta-feira (11), uma imagem do vereador com dois assessores em frente a uma loja de eletrônicos em Ciudad del Este, no Paraguai.

Esta mesma fonte que enviou a imagem contou que o assunto entre os três era referente à aquisição de celulares, mas não deixou claro se era para uso próprio.

As sessões da semana na Câmara de Goiânia chegaram ao fim na última quinta-feira (10) e só serão retomadas na próxima segunda-feira (14).

Ativo nas redes sociais, Thialu postou apenas um vídeo reflexivo nas últimas 24 horas, preferindo deixar o paradeiro atual em segundo plano.

Ele é 1º vice-presidente da Câmara de Goiânia e presidente estadual do Avante. Foi o único eleito do partido na capital, recebendo 4.425 votos.