6 profissões mais fáceis para quem quer recomeçar a vida no exterior

A mão de obra brasileira vale ouro lá fora, então se você é um profissional de algumas dessas áreas, prepare seu visto e passagens

Magno Oliver - 12 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração//Pexels/Mikhail Nilov)

Viajar, trabalhar muito e explorar novos horizontes em terras estrangeiras é o desejo pessoal de muitos profissionais brasileiros hoje em dia.

Assim, a evolução da tecnologia e a digitalização de atividades tem demandado cada vez mais por talentos globais capacitados e formados. O mundo está em busca de talentos.

Dessa forma, a mão de obra brasileira está na mira de recrutadores e selecionamos para você algumas das profissões mais requisitadas e fáceis de arrumar emprego no exterior.

1. Especialistas em cibersegurança

Se a sua área de atuação é a cibersegurança, saiba que fora do Brasil você tem emprego garantido. À medida que a tecnologia avança na vida humana, temos a necessidade de proteger sistemas e dados contra ameaças cibernéticas. Assim, é a vez do profissional de cibersegurança entrar em ação.

2. Tradutores

Conversões de textos, podcasts, áudios, livros, documentos e materiais de marketing de um idioma para outro. O trabalho com a linguagem é o que não falta para quem se aventura fora do Brasil. Assim, esses profissionais são fundamentais para garantir a preservação do significado original do idioma.

3. Relações Internacionais

O mundo está cada vez mais interconectado e isso exige cada vez mais a necessidade de profissionais qualificados em relações internacionais. Assim, esses especialistas atuam como mediadores e facilitadores da comunicação entre diferentes nações. Tratam de política, cultura, economia e contextos digitais globais.

4. Profissionais da saúde

Especialistas no cuidado com a vida humana e a saúde, esses especialistas desempenham um papel fundamental no sistema de saúde global. Assim, profissionais do campo da pediatria, geriatria e demais áreas encontram muitas oportunidades em instituições de saúde de respaldo internacional.

5. Engenharias – Elétrica / Civil / Mecânica

Profissionais formados em cursos que abrangem a engenharia têm um passo à frente dos demais no quesito de vagas de emprego lá fora. Dessa forma, são os especialistas que projetam e desenvolvem sistemas de energia, circuitos eletrônicos, montam estruturas, atuam na fabricação de automóveis, entre outras atividades.

6. Comércio exterior

Por fim, esses profissionais desempenham um papel fundamental na facilitação do fluxo de bens e serviços entre as nações. Especialistas em comércio exterior são responsáveis por gerenciar transações de compra e venda internacionais.

