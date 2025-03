Com quantos anos você descobriu o que é o fio branco grudado na gema do ovo?

Quando a gente vai quebrar a casca desse alimento, nos deparamos com algo inesperado. Você já viu também? Veja para que serve

Magno Oliver - 22 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Interligadosagro)

Omelete, ovo mexido, ovo frito, ovo cozido, o ovo é um alimento muito nutritivo e presente em vários lares brasileiros. Seja refeição ou lanche, ele é versátil e utilizável para várias receitas.

Mas você já percebeu que, ao quebrarmos um ovo, nos deparamos com um fio branco grudado na gema. Já se perguntou o que ele realmente é? Será que pode ser consumido?

Embora pareça um mistério que gera muita curiosidade, uma especialista bombou com um vídeo no Instagram trazendo a explicação do que é o famoso fio branco na gema do ovo.

Com quantos anos você descobriu o que é o fio branco grudado na gema do ovo?

“Muita gente acha que é um embrião ou cordão umbilical, mas na verdade, esse fio se chama chalaza! Ele mantém a gema centralizada e indica a frescor do ovo – quanto mais visível e firme, mais novo ele é!”, diz a especialista no vídeo.

“E tem mais: a chalaza é rica em proteína e você pode consumir sem medo! Nada de desperdiçar!”, finaliza a legenda. Como uma dica extra, ela explica para gente armazenar os ovos com o bico para baixo para conservar a qualidade por mais tempo!

Esse pequeno fio branco que algumas pessoas podem achar estranho ou até indesejável recebe o nome de cordão de chalaza. O cordãozinho branco do ovo é uma estrutura que faz parte do processo natural de desenvolvimento do ovo.

O chalaza tem a função de manter a gema bem posicionada no centro da clara, de forma que ela não se movimente lá dentro durante o processo de incubação.

Confira o vídeo completo com a explicação da especialista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Interligados (@interligadosagro)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!