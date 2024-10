Abertas inscrições de processo seletivo para residência em TI com bolsas de R$ 7,3 mil

Seleção acontece em duas etapas e será conduzida pelo Instituto Verbena

Samuel Leão - 12 de outubro de 2024

Sede do Palácio da Justiça. (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para o Programa de Residência em Tecnologia da Informação (PRTI).

No total, são oferecidas 60 vagas, com bolsa mensal de R$7.310,80 mil. As candidaturas podem ser realizadas por meio do site do Instituto Verbena até o dia 23 de outubro. O valor da taxa é de R$ 120.

A iniciativa visa capacitar profissionais para atuar no Judiciário, por meio de um programa de pós-graduação lato sensu, com residência em Tecnologia da Informação.

A seleção será conduzida pelo Instituto Verbena, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), e será dividida em duas etapas: uma prova objetiva virtual, de caráter classificatório e eliminatório, seguida de uma análise curricular. O programa tem duração de 24 meses e os residentes terão a chance de participar de projetos tecnológicos inovadores dentro do TJGO.

Podem participar graduados em áreas como Ciências da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Gestão de Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Os residentes selecionados terão carga horária de 30 horas semanais e, além da bolsa, receberão auxílio-transporte. Ao final dos 24 meses, os participantes que cumprirem todos os requisitos receberão um certificado, sendo capacitados em áreas como Processos e Gestão de TI, Análise e Construção de Software e Análise de Dados, atuando em regime presencial, remoto ou híbrido, conforme a necessidade do TJGO.

Mais informações estão disponíveis no edital.