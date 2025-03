Prefeitura goiana abre processos seletivos com salários de até R$ 3,1 mil

Vagas estão distribuídas entre duas secretarias diferentes

Natália Sezil - 26 de março de 2025

Exame sendo realizado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Rio Verde, no Sul goiano, está com dois editais abertos para processos seletivos que têm prazos curtos de inscrição e salários de até R$ 3,1 mil.

São três vagas imediatas para a Secretaria de Educação, e oito para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Também há formação de cadastro de reserva.

Interessados podem se inscrever online, pelo site da gestão municipal, sem custo. A seleção é por meio de análise curricular.

A primeira oportunidade já está com inscrições abertas, para vagas de Professor de Educação Básica II. O prazo vai até às 18h da próxima segunda-feira (31).

A contratação tem validade de um ano. Podem se candidatar profissionais que têm curso superior de Pedagogia. A remuneração é de R$ 33,21 por hora/aula, com jornada de 20 a 40 horas mensais.

Já a segunda chance abre as inscrições na próxima terça-feira (01), com prazo até o dia 10 de abril, também online. O salário é de R$ 3.121,91, com jornada de 200 horas mensais.

Podem se candidatar interessados com Ensino Fundamental Completo. As vagas são para Operador de Máquinas Pesadas II, com três especificidades diferentes.

Mais informações podem ser conferidas no edital para a Secretaria de Educação e para a pasta de Planejamento e Gestão.