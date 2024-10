Discussão por suposta dívida termina com jovem esfaqueado, em Aparecida de Goiânia

Vítima e suspeito já se conheciam e teriam uma rixa pessoal

Paulo Roberto Belém - 12 de outubro de 2024

Jovem teve ferimentos no rosto e em uma das mãos (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 24 anos, foi socorrido após ser esfaqueado por um conhecido, de 25 anos, em uma briga no Residencial Solar Park, em Aparecida de Goiânia, na tarde deste sábado (12).

De acordo com informações, a confusão teria sido motivada por uma suposta dívida de drogas e uma rixa pessoal entre a vítima e o autor.

O jovem teria sido abordado pelo conhecido que, aos gritos, afirmou: “me paga, me paga se não vou te matar”. Logo em seguida, a vítima foi jogada no chão, quando recebeu as facadas, ferindo as mãos e rosto.

Na tentativa de escapar do desfecho fatal, o jovem desferiu um soco no olho do suposto autor, se desvencilhando e conseguindo fugir. Ao perceber os gritos de populares chamando a polícia, o suspeito fugiu para uma mata próximo a um córrego.

O jovem esfaqueado foi levado por um motorista de aplicato até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, onde foi atendido. No momento, policiais buscam encontrar o suspeito.