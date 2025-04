Detran Goiás propõe nova lei que deve aliviar o bolso de motoristas

Caso seja aprovada, medida deve ter validade até 31 de julho deste ano

Thiago Alonso - 14 de abril de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Com o alto número de veículos com licenciamentos em atraso, o Governo de Goiás por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado (Alego) um novo projeto de lei, visando aliviar o bolso dos motoristas goianos.

A ideia da proposta é permitir que débitos em atraso sejam recalculados com base na taxa que estava em vigor no ano em que a dívida foi gerada, sem incluir os juros e correções atuais, que normalmente elevam o valor total.

Se aprovada, a nova medida deve reduzir em R$ 17,2 milhões a arrecadação do estado, no entanto, deve aliviar a situação financeira dos contribuintes e reduzir o número de inadimplentes.

A ideia é que, ao aderir ao benefício, o contribuinte concorde em não contestar a dívida no futuro, mesmo que já tenha entrado com algum recurso anteriormente.

Em casos em que o débito foi protestado em cartório, o dono do veículo terá que pagar todas as taxas do cartório normalmente, mas o valor da multa em si deve ser reajustado para um valor menor.

A expectativa é que, com a adoção, o pagamento possa ser feito por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou boletos, emitidos diretamente no site do Detran-GO.

Para os mais ‘tradicionais’, que preferirem o atendimento presencial, o documento pode ser retirado em uma das unidades de atendimento ou pelo aplicativo Detran GO ON.

Já encaminhado à Alego, o projeto passou por análise jurídica da Procuradoria Setorial do Detran e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que confirmaram que a proposta está dentro da lei e não fere as regras de responsabilidade fiscal ou constitucional.

Se aprovado, o programa terá validade entre 1º de maio e 31 de julho de 2025. O governador Ronaldo Caiado pediu que a proposta seja analisada com urgência pela Assembleia Legislativa.

