Morte de estudante da UniEvangélica gera comoção nas redes sociais

Em postagem no Instagram, internautas lamentaram partida precoce da jovem

Samuel Leão - 12 de outubro de 2024

Joyce era estudante de enfermagem. (Foto: Reprodução)

A morte da estudante da UniEvangélica, em Anápolis, Joyce Lima Paiva gerou comoção nas redes sociais. A confirmação sobre o óbito foi publicada pela própria instituição neste sábado (12).

A jovem cursava o 7º período da faculdade de enfermagem. Por meio de comentários na postagem, amigos e colegas prestaram as condolências e destacaram a personalidade da aluna.

“Nós, da Atlética Sanguinária, em nome do curso de Enfermagem, lamentamos muito a perda de Joyce, uma menina nova, com um futuro pela frente. Que Deus te receba de braços abertos e conforte sua família”, manifestou um.

Amigas da jovem também relembraram algumas características dela e aproveitaram a publicação para divulgar mensagens como: “Inacreditável, menina de ouro, carinhosa. Descanse em paz”.

No comunicado oficial, a UniEVANGÉLICA lamenta a partida precoce da estudante e desejou conforto aos familiares. A causa da morte, porém, não foi divulgada.

Leia a nota completa na íntegra:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da aluna Joyce Lima Pina, acadêmica do 7º período do curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA. Neste momento de dor, oferecemos nossas condolências e solidariedade à família, amigos e colegas de curso.

Joyce era uma jovem dedicada, que se destacava pela sua determinação e pelo carinho com o qual abraçava sua vocação na enfermagem. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e conviver com ela.