Mulher fura sinal vermelho e acerta em cheio viatura da PM que atendia ocorrência de roubo

Veículo policial capotou na via e causou ferimentos nos militares, que receberam atendimento ainda no local

Thiago Alonso - 12 de outubro de 2024

Viatura capotou após ser atingida. (Foto: Reprodução)

Uma viatura da Polícia Militar (PM) capotou após colidir com um carro, na noite desta sexta-feira (11), no Parque Amazônia, em Goiânia.

Na ocasião, o veículo havia sido acionado para um atendimento de emergência, ligando a sirene e se dirigindo até o endereço em questão, onde atenderia uma ocorrência envolvendo roubo.

Contudo, ao passar por um cruzamento entre as avenidas Rio Verde, Transbrasiliana e 4ª Radial, um carro avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com a viatura, causando o acidente.

Com o impacto, o veículo policial acabou capotando, causando ferimentos nos policiais que estavam no interior.

Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local, realizando os procedimentos de primeiros socorros nos militares e constatando que eles não tiveram ferimentos graves.

A motorista do carro, por sua vez, fez o teste do bafômetro, que não indicou presença de álcool no sangue, sendo liberada em seguida.

Posteriormente, um guincho se dirigiu ao endereço, retirando a viatura e encaminhando-a até o 7º Batalhão de Polícia Militar, a cerca de 8 km do local.