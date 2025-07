Aplicativo de relacionamento para pessoas de esquerda pode ser baixado em Goiás

Assim como outras, plataforma permite dar matches e conversar com outros usuários

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Aplicativo Lefty. (Foto: Isabella Valverde/ Portal 6)

A acirrada polarização entre os apoiadores de direita e esquerda, que ganhou um capítulo quente durante as eleições de 2022 – com a disputa entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -, dividiu opiniões e foi palco de discussões entre amigos, familiares e até profissionais.

Em meio a situação, um aplicativo surge para quem quer alinhar os ideais e, de quebra, encontrar um parceiro (a).

Intitulado Lefty, a plataforma criada pela startup Similar Souls se alinha com os ideais da esquerda e tem como objetivo ajudar a encontrar pessoas que tenham a mesma opinião política.

O aplicativo foi lançado em agosto de 2022 e é totalmente gratuito. Por lá, é possível dar match, conversar com outros usuários e até obter uma versão premium, que permite ver quem deu like em você antes do match, ausência de propaganda, super likes mensais e confirmação de leitura no chat.

O Lefty, assim como outros aplicativo, também possui um sistema de combate a perfis fakes, conteúdos inapropriados e uso indevido em geral, além de um canal de denúncias.

Para os interessados, o aplicativo está disponível tanto em Android e iOS e pode ser baixado em Goiás.

