Série C: aberta venda de ingressos para Anápolis x Ituano neste sábado (19)

Partida será realizada no Estádio Jonas Duarte, a partir das 16h

Paulino Henjengo - 15 de abril de 2025

Torcida do Anápolis no Estádio Jonas Duarte. (Foto: clicanuto/AFC)

Já estão abertas as vendas dos ingressos para a partida entre Anápolis e Ituano, válida pela Série C do Brasileirão e que será realizada neste sábado (19), no Estádio Jonas Duarte.

As comercializações terão início nesta terça-feira (15), das 13h às 18h. Na quarta-feira (16) será das 09h às 18h e por fim, no sábado (19) iniciarão às 13h, se estendendo até o horário do jogo, às 16h.

A compra pode ser feita presencialmente no Jonas Duarte ou online na plataforma Ingresso SA. Os preços dos ingressos são R$ 80 para o setor coberto e R$ 40 para o setor descoberto.

Para os contemplados pela Torcida Premiada, será necessário apresentar o pagamento do IPTU e da TSU por meio da certidão negativa do imóvel, bem como o documento original do titular.

A troca poderá ser feita em dois pontos distintos, no Estádio Jonas Duarte, obedecendo aos mesmos dias e horários, e no Rápido do Anashopping nos dias 15 e 16, das 8h às 17h.

Para os sócios torcedores, os bilhetes serão creditados diretamente no CPF de cada um, sem a necessidade de retirar em ponto físico. O prazo máximo para a realização desse processo será até as 12h desta quinta-feira (18).

Vale destacar que haverá ainda um sorteio. Na compra de uma camisa do Galo, o ingresso sai gratuito. A promoção é válida apenas para camisetas de treino ou de aquecimento.

