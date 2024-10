Caem taxas de crimes praticados contra a mulher em Goiás

Relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) revela queda em índices que têm sido desafiadores no estado

Paulo Roberto Belém - 14 de outubro de 2024

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da Região Noroeste de Goiânia, no Jardim Curitiba. (Foto: Divulgação/ Wildes Barbosa)

Dados do relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que revela o panorama da criminalidade de janeiro a setembro de 2024 em Goiás, chamam a atenção pela queda em índices de crimes mais graves praticados contra as mulheres.

Considerando mesmo período de 2023, a diminuição de feminicídios foi de 17,4%, saindo de 48 casos no ano passado para 36 em 2024.

Já os casos de estupro caíram em 6,9%, observando o registro de 539 em 2023 para 502 no mesmo período deste ano.

A violência contra as mulheres tem sido um grande desafio para o Governo de Goiás, visto que o estado não conseguia reduzir esses índices nos últimos anos.

Entre todo o período de 2023 e de 2022, por exemplo, o número de feminicídios se manteve igual, com 55 ocorrências em ambos os anos.

Entretanto, nos primeiros dados divulgados no início de 2024, considerando o primeiro semestre do ano em relação ao de 2023, a redução neste tipo de crime contra as mulheres havia sido de 37,5%.