Fracasso histórico, ‘Coringa 2’ deve gerar prejuízo de quase R$ 1 bilhão

Filme que custou US$ 200 milhões acumulou mundialmente apenas US$ 216,5 milhões

Folhapress - 15 de outubro de 2024

Coringa 2. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – “Coringa: Delírio a Dois” segue fracassando rotundamente nas bilheterias mundiais e deve acarretar um prejuízo histórico aos cofres da Warner Bros.

O filme que custou US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão, na cotação atual) acumulou mundialmente apenas US$ 216,5 milhões (R$ 1,2 bilhões) em suas duas primeiras semanas de cartaz. A título de comparação, o primeiro “Coringa” (2019) teve um orçamento de US$ 65 milhões e arrecadou mais de US$ 1 bilhão somente nos três primeiros dias de exibição.

Estima-se que a continuação deve gerar um prejuízo de até US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) para os cofres da Warner Bros. Isso porque, segundo projeção da revista Variety, a bilheteria total do longa não deve ultrapassar US$ 375 milhões (R$ 2 bilhões) – dinheiro que deve ficar maiormente com os proprietários das redes de cinema.

“Coringa 2” também chama a atenção pela fraca avaliação em sites especializados, com apenas 33% de aprovação no Roaten Tomatoes. No agregador de críticas CinemaScore, a obra de Todd Phillips recebeu nota D e se tornou o blockbuster com pior avaliação de 2024, atrás até mesmo dos mal-falados “Megalopolis” (D+) e “Madame Teia” (C+).