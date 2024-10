Onde assistir Corinthians x Athletico pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira (17)

Equipes lutam para pontuar e se afastar da zona de rebaixamento da competição

Augusto Araújo - 15 de outubro de 2024

Corinthians e Athletico jogam pelo Brasileirão na quinta-feira (17). (Foto: Rodrigo Coca/SCCP/ José Tramontin/CAP)

Lutando com todas as forças para fugir da zona de rebaixamento, Corinthians e Athletico se enfrentam nesta quinta-feira (17), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo acontece na Neo Química Arena, casa do Timão, localizada em São Paulo (SP). A bola vai rolar a partir das 20h.

A equipe paulista tenta novamente a busca pela vitória, mas não consegue o resultado há três confrontos.

O mais recente foi contra o Internacional, no qual os times empataram por 2 a 2. Yuri Alberto marcou duas vezes para o Corinthians, enquanto Alexandro Bernabei e Ricardo Martins balançaram as redes para o Colorado.

Com isso, o Timão não conseguiu escapar do Z-4, tendo inclusive caído para a 18ª colocação, com 29 pontos.

Da mesma forma, o Furacão também vem mal das pernas nos últimos jogos, perdendo três vezes em sequência.

A derrota mais recente foi contra o Botafogo. Igor Jesus marcou o gol solitário que decretou a vitória para o alvinegro carioca.

Assim, o time paranaense se aproximou da zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar, com 31 pontos – a apenas dois do Vitória, primeiro time que estaria caindo para a segunda divisão, caso o Brasileirão acabasse hoje.

O canal Premiere transmite o jogo, pelo sistema de pay-per-view. Além dele, a plataforma Globoplay repercute todas as emoções ao vivo, por meio das mídias digitais.