Onde assistir Vila Nova x Anápolis pelo Goianão neste domingo (30)

Galo da Comarca vai para a final com vantagem de dois gols no placar após vitória heroica

Augusto Araújo - 28 de março de 2025

Vila Nova e Anápolis se enfrentam pela final do Goianão. (Fotos: Divulgação/ AFC / VNFC)

Finalizando o Campeonato Goiano de 2025, o Vila Nova receberá o Anápolis neste domingo (30), para decidir quem será o grande vencedor do torneio estadual.

A bola vai rolar a partir das 17h no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Wilton Pereira Sampaio irá comandar o confronto.

No jogo de ida, o Galo da Comarca teve uma vitória heroica. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Rubinho foi expulso após derrubar o atacante vilanovense Gabriel Poveda na entrada da área.

Com isso, o Tricolor ficou em desvantagem numérica no restante da partida. Mesmo assim, o time segurou o 0 a 0 no placar até os acréscimos da segunda etapa.

Foi quando Vinícius Locatelli – que acabara de entrar – furou a zaga do Vila Nova e balançou as redes para o Galo: 1 a 0.

Porém, minutos depois, o goleiro Halls, do Tigrão, saiu todo atrapalhado e deixou o gol desguarnecido. Assim, Samuel Michels, com muita inteligência, encobriu o arqueiro e decretou o 2 a 0.

Com o resultado, o Anápolis pode perder até por um gol de diferença que será campeão. Caso o Vila Nova vença por 2 gols, a decisão irá para os pênaltis.

Por fim, caso o Colorado consiga um triunfo por três gols de diferença ou mais, conseguirá o título direto.

A TBC fará a transmissão exclusiva da partida pela rede de TV aberta, e também pelo canal do YouTube da Federação Goiana de Futebol (FGF).

