Onde assistir América-MG x Goiás pela Série B nesta quinta-feira (17)

Equipe esmeraldina vai até Belo Horizonte após dura derrota no clássico

Augusto Araújo - 16 de outubro de 2024

América-MG e Goiás se enfrentam pela Série B. (Foto: @photompanda/AMG/ Divulgação/GEC) América-MG e Goiás se enfrentam pela Série B. (Foto: @photompanda/AMG/ Divulgação/GEC)

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, nesta quinta-feira (17).

A bola vai rolar na Arena Independência a partir de 20h. Caio Max Augusto Vieira (RN) será o responsável por comandar a equipe de arbitragem do confronto.

Os donos da casa vêm de um empate frustrante diante do Avaí na última rodada. A equipe mineira chegou a ficar na frente do placar duas vezes, mas em ambas ocasiões, acabou cedendo o gol. Placar final, 2 a 2.

Com isso, o Coelho se distanciou da zona de classificação para a Série A em 2025. Atualmente, ele ocupa a 7ª posição, com 48 pontos, estando a dois do Mirassol, último time no G-4.

Já o Esmeraldino sofreu uma dura derrota no clássico contra o Vila Nova, no confronto mais recente. Alesson marcou, de pênalti, o gol que decretou a vitória de 1 a 0 para o Tigrão.

Dessa forma, o alviverde caiu para a 12º colocação, com 41 pontos conquistados. A 09 pontos de distância do G-4 e faltando sete jogos para o fim da Série B, o sonho do acesso ficou distante.

O Sportv fará a transmissão ao vivo do confronto, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além deles, a plataforma online Globoplay também repercute todas as emoções em tempo real.