6 erros comuns ao lavar roupa que você deve evitar

Com atenção a alguns detalhes, é possível evitar esses problemas e garantir roupas limpas e bem cuidadas

Ruan Monyel - 21 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Melissa Neves)

Lavar roupa pode parecer uma tarefa simples, mas pequenos descuidos no processo podem comprometer a durabilidade das peças, causar manchas e até reduzir a eficiência da máquina de lavar.

Com a correria do dia a dia, é fácil cometer erros que, embora pareçam inofensivos, têm impacto direto na qualidade da lavagem e na conservação das peças.

Felizmente, com atenção a alguns detalhes, é possível evitar esses problemas e garantir que suas roupas permaneçam limpas e bem cuidadas mudando hábitos simples.

1. Misturar roupas de cores diferentes

Embora pareça óbvio, muitas pessoas cometem o erro de lavar peças brancas junto com roupas coloridas, oque pode resultar em manchas e desbotamento.

Para evitar esse problema, separe as roupas por cor (claras, escuras e coloridas) e tipo de tecido antes de iniciar a lavagem.

2. Usar o ciclo de lavagem inadequado

Ao lavar roupa, utilizar o ciclo errado na máquina pode danificar as fibras das roupas, causando encolhimento ou desgaste, afinal, Cada tipo de tecido requer um cuidado específico.

Sempre verifique as instruções nas etiquetas das peças e selecione o programa de lavagem apropriado para cada tipo de tecido.

3. Exagerar na quantidade de sabão ou amaciante

Mais produto não significa roupas mais limpas, pois, o excesso de sabão ou amaciante pode deixar resíduos nos tecidos, causar mau cheiro e até prejudicar o funcionamento da máquina de lavar.

Siga as recomendações de dosagem indicadas nas embalagens dos produtos para garantir uma lavagem eficaz e segura.

4. Deixar as roupas de molho por muito tempo

Embora deixar as roupas de molho possa ajudar na remoção de manchas, o tempo excessivo nessa etapa pode causar desbotamento e mau cheiro nas peças.

Quando for lavar roupa, evite deixar as roupas imersas por mais de 30 minutos e, após esse período, prossiga com a lavagem normalmente.

5. Ignorar as instruções de lavagem nas etiquetas

As etiquetas das roupas fornecem informações valiosas sobre como lavar, secar e passar cada peça corretamente.

Ou seja, ignorar essas orientações pode resultar em danos irreversíveis aos tecidos, sendo importante seguir as recomendações.

6. Sobrecarregar a máquina de lavar

Por fim, colocar muitas roupas na máquina de uma só vez impede que elas se movimentem adequadamente durante a lavagem, comprometendo a limpeza e podendo danificar tanto as peças quanto o equipamento.

Ao lavar roupa, respeite a capacidade máxima indicada pelo fabricante da máquina e, se necessário, divida a lavagem em etapas.

