Campanhas de Gomide e Márcio são turbinadas por verbas partidárias para o 2º turno em Anápolis

Tanto PT, quanto PL, já enviaram valores que correspondem ao limite de gastos estabelecidos pelo TSE

Pedro Hara - 16 de outubro de 2024

Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL). (Foto: Reprodução) Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL). (Foto: Reprodução)

Disputando o segundo turno em Anápolis, as campanhas de Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL) estão sendo impulsionadas com verbas partidárias.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o limite de gastos para ambos no segundo turno é de R$ 343.779,73. No primeiro turno, o teto era de R$ 859.449,32.

De acordo com informações do DivulgaCand, tanto Gomide, quanto Márcio, já receberam de recursos partidários os R$ 343 mil estabelecidos pelo TSE para a campanha no 2º turno.

Ainda no 1º turno, o valor enviado para o deputado estadual foi de R$ 842,9 mil. Já os recursos partidários destinados ao suplente de deputado federal foram de R$ 975 mil.