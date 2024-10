Multinacional com sede em Goiânia anuncia investimentos de R$ 700 milhões

Com uma receita anual estimada em aproximadamente R$ 5 bilhões, a empresa já é uma das maiores no fornecimento de serviços e produtos agrícolas no Brasil

Samuel Leão - 16 de outubro de 2024

Empresa atua com o agronegócio. (Foto: Raul Spinassé/Folhapress)

A Agrex do Brasil, subsidiária da multinacional japonesa Mitsubishi, anunciou que planeja investir R$ 700 milhões no setor agropecuário brasileiro. A empresa, com sede em Goiânia, tem como objetivo fortalecer sua presença no mercado agrícola e expandir suas operações, principalmente nas regiões produtoras de grãos.

Os aportes financeiros serão destinados à abertura de novas lojas de revenda, ampliação das atividades de cultivo de milho e soja, crescimento do setor de sementes e melhoria das instalações de armazenamento. Além disso, a empresa pretende adquirir outras companhias para fomentar seu crescimento.

Um dos principais focos da Agrex do Brasil é consolidar-se como líder no agronegócio, com ênfase nas atividades de distribuição de insumos, originação e comercialização de grãos (trading), além da própria produção agrícola. A expansão visa fortalecer sua atuação nas áreas do Cerrado, como Goiás, Mato Grosso (MT) e Tocantins (TO), além de outras regiões estratégicas.

Com uma receita anual estimada em aproximadamente R$ 5 bilhões, a empresa já é uma das maiores no fornecimento de serviços e produtos agrícolas no Brasil, atendendo principalmente produtores dos estados do Piauí (PI), Pará (PA), Maranhão (MA) e Bahia (BA). A expansão das operações e a aquisição de empresas, como a Gênica, parcialmente comprada no início de 2024, reforçam a estratégia de crescimento inorgânico.

A Agrex também possui outras marcas, como a Dimatre, voltada à produção de sementes de soja. Essas aquisições são parte de um plano maior de diversificação e aumento de participação no mercado de sementes, considerado fundamental para o crescimento da empresa.

Quanto à safra de 2024/25, a empresa espera um ciclo agrícola mais estável, com rendimentos dentro da média histórica. “Será um ano positivo para os nossos clientes, apesar de os preços não serem extraordinários. Ainda assim, será mais favorável que a safra anterior”, comenta Rafael Villarroel, diretor de operações da Agrex do Brasil.