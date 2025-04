Transferência: Bombeiros de Goiás vão a Maceió buscar vítimas de explosão de lancha

George, de 27 anos, e Amanda, que está gravida, sofreram queimaduras sérias e estavam internados no Hospital Geral de Maceió.

Thiago Alonso - 24 de abril de 2025

George e Amanda estavam na lancha que explodiu em Maragogi. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) realocará para Goiás, nesta quinta-feira (24), dois turistas goianos que estavam na lancha que explodiu em Maragogi (AL).

As vítimas, George Ferreira Rodrigues e Amanda De Oliveira Vieira, ambos de 27 anos, estavam em férias quando o tanque de combustível do veículo marítimo explodiu.

Eles ficaram internados desde o dia do acidente no Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE), em Maceió (AL), a mais de 100 km do local do ocorrido.

No entanto, o Governo de Goiás enviou uma equipe com bombeiros para a unidade alagoense, de forma que as vítimas sejam transferidas para o estado.

Em entrevista ao Portal 6, o coronel do Corpo de Bombeiros, Altiere Araújo de Oliveira, que é pioloto e parte da tripulação encaminhada a Alagoas, informou que eles devem ser encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

“Eles vão ser transferidos para o Hugol, ela para a [Unidade de Terapia Intensiva] UTI e ele para a enfermaria, ele está em um estado mais estável e menos grave”, disse.

Amanda, a paciente mais crítica, está grávida de sete semanas e corre mais risco. Ela sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau, sendo atingida nos rosto, nos braços e na região cervical, o qual ocasionou 17% da superfície corporal queimada.

Apesar disso, relatórios médicos acessados pela reportagem, o bebê não sofreu com o acidente e a gestação permanece bem, correndo normalmente.

De mesmo modo, George, também não apresenta graves lesões. Apesar de também sofrer queimaduras de segundo grau na cabeça e no pescoço, ele deve ser transferido para a enfermaria do Hugol, onde deve permanecer sob cuidados.

“Nós [equipe de resgate] vamos encaminhar agora [pela manhã de quinta-feira (24)], mas já vamos retornar hoje, devemos chegar por volta de 19h30”, explicou Altiere.

Moradores de Quirinópolis, no Sudoeste de Goiás, eles estavam na lancha com outras seis pessoas, incluindo outros dois goianos (que não precisaram de transferência) e que também sofreram queimaduras em diferentes graus.

