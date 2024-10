Superlua mais brilhante do ano: moradores de Goiânia e Anápolis têm lugar para assistir o fenômeno de forma gratuita

Esta será a segunda vez do ano que o fenômeno fica observável no país

Paulo Roberto Belém - 16 de outubro de 2024

(Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Se as condições climáticas não “pregarem uma peça” nos moradores, a Super-Lua mais brilhante do ano poderá ser vista em Goiás na noite desta quinta-feira (17). Esta será a segunda vez do ano que o fenômeno fica observável no país.

A observação da Lua do Caçador, como é chamada, é recomendada para o anoitecer, quando o satélite natural da terra figurará no horizonte, momento em que a diferença no brilho é mais perceptível a olho nu.

Assim, em Goiânia, o público poderá admirar o fenômeno com uso de telescópios gratuitamente, no Instituto Gunstar, localizado no setor Vila Santa Helena. A observação terá início às 17h45, no Morro do Além.

Já em Anápolis, o planetário localizado na Praça Jamel Cecílio, Bairro JK Nova Capital, também estará aberto para observação. O estabelecimento funcionará das 08h até 21h.

Para que uma Super-Lua ocorra, o centro do corpo celeste, na fase cheia, precisa estar a menos de 360 mil km do centro da Terra. Nesta quinta-feira (17), o satélite natural estará a uma distância de 357.364 km.

No total, este ano terá três superluas. O primeiro fenômeno aconteceu em 17 de setembro, chamado de Lua da Colheita. A última Super-Lua do ano está prevista para acontecer em 15 de novembro e será chamada de Lua do Castor.