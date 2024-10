6 chocolates que marcaram infância e os jovens de hoje não conhecem

Gostosos e marcantes, confira o casting de bombons que caíram no gosto da molecada e saíram do mercado

Magno Oliver - 17 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação)

Se você é Gen-z em diante, não vai saber quase nada sobre alguns chocolates que marcaram a infância de muitos jovens adultos e hoje sumiram das prateleiras.

Embalagens marcantes, propagandas divertidas, sabores inconfundíveis, confira a listinha saudosa que separamos para você. São chocolates que marcaram época:

1. Turma da Mônica – Nestlé

Esse era febre nos anos 1990. O chocolate da turma da Mônica fez parte da infância de muitos.

Era um chocolate com o desenho do personagem em chocolate branco no meio da barrinha. No entanto, apesar do sucesso, acabou saindo de linha por conta de problemas de direitos autorais.

2. Bombom Sedução – Nestlé

Embalagem azul brilhantes, fonte vermelha chamativa e um recheio delicioso de avelã e cobertura de chocolate ao leite. Era uma explosão de sabores experimentar o Sedução. Assim, o doce ficou pouco tempo nas prateleiras, porém conquistou uma legião de fãs saudosistas até hoje.

3. Feitiçaria – Lacta

Ele tinha uma embalagem bonitinha, rochinha e cheia de estrelas remetendo ao mundo dos encantos e feitiços. O bombom Feitiçaria foi lançado em 2020, porém depois de uma enxurrada de críticas dos internautas mudou a nomenclatura para Lacta Morango.

4. Confeti – Lacta

Inesquecível aquele saquinho amarelo com letras coloridas e um monte de chocolatinhos crocantes, não é mesmo? Ficou 20 anos no mercado e a Lacta acabou dando descontinuidade no doce em 2016.

5. Waffle Lanche do Fofão – Chocolate e Morango

Sucesso em meados dos anos 80, o Lanche do Fofão foi uma febre entre a criançada. Era um waffle com recheio de chocolate ou morango do boneco infantil Fofão.

6. Mania – Garoto

Menos conhecido, o Mania era um chocolate da Garoto que foi lançado no fim dos anos 1990.

O delicioso doce vinha em formato de barrinha e com duas opções de sabores, sendo elas de morango ou uva.

