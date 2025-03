6 nomes que mudaram o significado com o tempo e nem todos que têm eles se atualizaram

Alguns nomes que antes remetiam a virtudes ou significados religiosos hoje carregam novos sentidos

Pedro Ribeiro - 31 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com o passar dos anos, a forma como a sociedade entende e usa certas palavras muda — e isso não é diferente com os nomes próprios.

Alguns nomes que antes remetiam a virtudes ou significados religiosos hoje carregam novos sentidos, muitas vezes por influência da cultura pop, memes da internet ou mudanças de comportamento.

Abaixo, listamos 6 nomes que mudaram de significado com o tempo e que podem gerar surpresa, constrangimento ou orgulho — dependendo da referência que se tem. Spoiler: nem todo mundo com esses nomes acompanhou a mudança.

1. Valentina

Originalmente associado à ideia de força e saúde (do latim valens, “forte”), o nome ganhou popularidade nos anos 2000 por soar sofisticado.

Hoje, é um dos nomes mais escolhidos para bebês — mas também virou sinônimo de “filha de mãe blogueira”, graças aos memes e piadas nas redes sociais.

2. Enzo

Assim como Valentina, Enzo carrega um passado nobre e europeu. Mas no Brasil, o nome foi apropriado por uma geração, se tornou símbolo de crianças mimadas e, muitas vezes, virou motivo de piada.

O “Enzo e Valentina” virou um combo cultural.

3. Pandora

Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus — e a responsável por abrir a famosa “caixa de Pandora”, liberando todos os males do mundo.

Hoje, muita gente associa o nome mais à joalheria de luxo ou ao universo de fantasia dos filmes e games.

4. Isis

Nome da deusa egípcia ligada à maternidade e magia, Isis já foi sinônimo de poder feminino e espiritualidade.

No entanto, nos últimos anos, passou a ser evitado em alguns países ocidentais por sua semelhança com a sigla do grupo extremista Estado Islâmico (ISIS, em inglês).

5. Jade

Associado a uma pedra preciosa e também a valores espirituais no Oriente, o nome Jade ganhou um novo ar de “influencer digital”, muito por conta da popularidade de personalidades como Jade Picon.

Para alguns, virou sinônimo de estilo; para outros, de futilidade.

6. Ariel

Tradicionalmente um nome hebraico associado a “leão de Deus”, Ariel era mais comum entre meninos em décadas passadas.

Com o sucesso da personagem da Disney em “A Pequena Sereia”, o nome passou a ser mais associado ao feminino, confundindo até registros civis.

