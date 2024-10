Dia bom para Israel, EUA e para o resto do mundo, diz Biden sobre morte de líder do Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (17) que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, marca um momento de alívio e um dia bom para Israel, para os EUA e para o resto do mundo.

“Sinwar era um obstáculo intransponível para atingir todos esses objetivos. Esse obstáculo não existe mais. Mas ainda há muito trabalho pela frente”, disse.

Biden afirmou ainda que falará com Netanyahu para parabenizá-lo e “discutir o caminho para trazer os reféns de volta para suas famílias e para acabar com esta guerra de uma vez por todas”.

O presidente americano disse ter ordenado que as forças de operações especiais dos EUA trabalhassem com os israelenses para rastrear Sinwar e outros líderes do Hamas. “Com nossa ajuda de inteligência, as Forças de Defesa de Israel perseguiram implacavelmente os líderes do Hamas, expulsando-os de seus esconderijos e forçando-os a fugir.”