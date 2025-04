Justiça russa condena mulher de 19 anos à prisão por protesto contra guerra

Dentre as acusações está a que ela colou uma citação de um poeta ucraniano em uma estátua

Folhapress - 19 de abril de 2025

Suprema Corte Russa (Foto: Google)

(FOLHAPRESS) – Um tribunal de São Petersburgo condenou uma mulher de 19 anos a quase três anos em uma colônia penal por “desacreditar” o exército do país. Uma das acusações é que ela colou uma citação de um poeta ucraniano em uma estátua.

O que aconteceu

Daria Kozireva foi condenada a dois anos e oito meses. Ela foi presa em 24 de fevereiro de 2024 por colar um verso do poeta ucraniano Taras Shevchenko em um monumento em São Petersburgo, de acordo com o OVD-Info, um grupo russo defensor de direitos humanos.

O verso de “Meu Testamento” diz: “Oh, enterrem-me, então levantem-se/E quebrem suas pesadas correntes/E reguem com o sangue dos tiranos/A liberdade que vocês conquistaram”, relata reportagem da CNN Internacional.

Um segundo caso foi aberto contra ela em agosto de 2024. Em uma entrevista à Rádio Europa Livre, ela chamou a guerra da Rússia na Ucrânia de “monstruosa” e “criminosa”.

A ativista antiguerra já teve problemas com a lei. Em dezembro de 2022, ainda no ensino médio, ela foi detida por escrever “Assassinos, vocês bombardearam. Judas” em uma instalação dedicada às cidades de São Petersburgo, na Rússia, e Mariupol, na Ucrânia.

Um ano depois, ela foi multada e expulsa da universidade. O motivo foi uma publicação em uma rede social russa em que discutia a “natureza imperialista da guerra”, informou a Memorial, uma das organizações de direitos humanos mais respeitadas do país.

A entidade descreveu Kozyreva como prisioneira política. A Memorial classificou as acusações contra ela de “absurdas”, dizendo que elas tinham como objetivo suprimir os opositores do governo.

MP queria menos tempo

A Promotoria chegou a pedir pena de seis anos à Kozyreva. A defesa da ativista disse à Reuters que iria recorrer da sentença. O veredito foi condenado em nota da diretora da Anistia Internacional para a Rússia, Natalia Zviagina, como “outro lembrete assustador de até onde as autoridades russas irão para silenciar a oposição pacífica à guerra na Ucrânia”.

Daria Kozyreva está sendo punida por citar um clássico da poesia ucraniana do século 19, por se manifestar contra uma guerra injusta e por se recusar a permanecer em silêncio.Natalia Zviagina, da Anistia Internacional

Historicamente, a Rússia reprime a dissidência antiguerra. No ano passado, virou notícia que pelo menos 35 menores de idade enfrentaram acusações criminais por motivação política no país desde 2009, segundo o OVD-Info. Desses, 23 casos foram iniciados após a invasão da Ucrânia, em 2022.

Atualmente, mais de 1.500 pessoas estão presas por motivos políticos na Rússia, estima a entidade. Entre o início do conflito e dezembro de 2024, 20.070 pessoas foram detidas por opiniões contrárias à guerra; 9.369 por “descrédito do exército”, como postagens em redes sociais e uso de roupas com símbolos da bandeira ucraniana, segundo a entidade.