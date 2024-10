Cobra gigante flagrada no Brasil surpreende: “imagina ficar tão perto dela assim”; veja

Registro surpreendente mostra movimentação espantosa do animal

Magno Oliver - 18 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Planeta92news)

Já pensou você fazer uma viagem para uma região do Brasil com muitos pântanos, florestas perigosas e, de repente, se depara com uma cobra gigante? O que você faria?

Foi o que aconteceu com um venezuelano que flagrou, em vídeo, uma cobra gigante ‘camuflada’ em um pântano em meio a folhas e uma água muito suja característica da região.

O registro deixou usuários impressionados tanto com o tamanho do animal quanto com a coragem do homem de filmar tudo de pertinho.

De acordo com a postagem compartilhada pela página no Instagram da @planeta92news, o vídeo da cobra foi gravado na Amazônia, entre a fronteira da Venezuela e Amazonas.

Nas imagens, aparece uma cobra gigante que nada tranquilamente pelo pântano na região amazônica e parece nem se ligar para a presença do visitante no ambiente.

Um ponto que chamou a atenção e rendeu muitos comentários na postagem foi o fato do homem estar bem próximo do animal captando a situação, aparentemente sem nenhum medo de ser mordido ou engolido.

O vídeo já conta com quase 3 milhões de reproduções no Instagram e rendeu inúmeras reações dos usuários.

“Eu também já estaria longe. Imagina você ver uma cobra desse tamanho perto”, comentou uma seguidora na postagem.

Outra seguidora escreveu sobre a audácia do cara pertinho do animal sem medo algum: “admiro a coragem dele de estar tão perto dela.”

Por fim, confira o vídeo completo do flagrante da cobra:

