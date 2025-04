Placa inusitada em açougue chama atenção dos clientes

"Só o professor Girafales pode ser atendido", disse um seguidor nos comentários da página

Magno Oliver - 24 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

O que era para ser uma simples visita ao açougue para comprar carnes, virou motivo de risada e memes produzidos nos grupos de WhatsApp em uma cidade do interior do Brasil. Uma placa chamou muita atenção.

É comum sair de casa para ir até o açougue e se deparar com placas informativas de preços e avisos dentro do estabelecimento. Só que dessa vez foi bem diferente do que se está habituado.

Assim, uma cena um tanto peculiar chamou atenção em um estabelecimento conhecido por seus cortes e também pelo grande fluxo de clientes o tempo todo. No entanto, o que chamou atenção não foi a carne no balcão, e sim uma placa bastante curiosa pendurada perto do balcão.

A mensagem, escrita de forma clara, caixa alta e letras reluzentes, dizia de forma bem direta: “Atendimento exclusivo para linguiças.” Assim que foi fixada dentro do estabelecimento, os clientes não resistiram e fizeram muito humor em cima do recado.

Assim, uma mensagem que deveria organizar o atendimento, acabou virando motivo de piada entre todo mundo, até mesmo funcionários do estabelecimento. O acontecimento ganhou tanta repercussão que foi parar no Instagram do @placashistória.

Muitos clientes tiravam fotos, compartilharam nas redes sociais, pessoas na rua entravam lá dentro para saber do que se tratava e transformaram o episódio em um verdadeiro viral. O que era para ser uma placa que buscava facilitar o serviço, despertou outra reação do público.

“Fiquei imaginando uma fila de linguiças esperando o atendimento no supermercado”, disse um seguidor nos comentários.

“Só o professor Girafales pode ser atendido”, brincou outro.

Confira a história por completo da placa:

