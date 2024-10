Jovem ensina lugar ideal para encontrar namorado em Goiânia

Influenciadora recomendou destino conhecido por ter muitos "homens bonitos e charmosos"

Thiago Alonso - 18 de outubro de 2024

Jovem deu dica para solteiras da capital. (Foto: Reprodução/TikTok)

Já parou para pensar qual o local ideal para encontrar um relacionamento em Goiânia? Conhecida pelos diversos bares e restaurantes, a capital de Goiás não deixa nada a desejar quando o assunto é destinos para flertes.

No entanto, uma influenciadora chamou atenção ao indicar um lugar muito peculiar para que as mulheres encontrem o príncipe encantado: um shopping.

Em um vídeo, divulgado no perfil de Bruna Pazini (@brunapazini) no TikTok, a jovem indicou que as solteiras se dirijam até o Goiânia Shopping, localizado na região Sul da cidade.

A publicação já soma mais de 46 mil visualizações e quase 5 mil curtidas de pessoas interessadas em encontrar um par romântico no estabelecimento.

“Se você quer um homem bonito, charmoso. Não sei o que acontece, mas acho que a nata está ali. Não tem uma vez que eu não vá naquele shopping que não tem a nata da nata”, relatou, animada.

Bruna continuou o relato relembrando que, apesar de ser casada, sempre dá dicas para as amigas solteiras de Goiânia e que estejam procurando um relacionamento.

“Hoje, inclusive, tava lotado, eu não sei o que estava acontecendo lá, não sei se é porque estava inaugurando uma sorveteria, mas teve uma hora que passei, e tinha uma roda de uns seis, todos bem vestidos, trajado mesmo, trajados com roupas, tipo, sociais”, destacou.

“Minhas amigas solteiras de festa, se estivessem aqui, elas estariam feliz hora dessa, mas as casadas tampam o olho”, completou.

Nos comentários da postagem, seguidores riram da indicação inusitada.

“Quando eu era solteira e ia lá, ficava deslumbrada mesmo com os boys”, brincou uma internauta.

“Concordo plenamente, gosto muito de lá, é meu shopping preferido”, disse outra.

“Goiania Shopping só tem emo e estudante do ensino médio quando eu vou”, relatou uma jovem.

“Isso durante a tarde né?”, devolveu a influenciadora.