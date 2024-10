6 hobbies que segundo a ciência podem te deixar mais inteligente

Além de serem bons hábitos, podem melhorar a sua capacidade cognitiva

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Daniel Reche)

Quando pensamos em como ser mais inteligentes, muitas vezes nos lembramos de estudar, fazer cursos ou até mesmo participar de palestras e aulas.

Mas e se eu te dissesse que a resposta pode estar em atividades mais leves e divertidas?

Pois é! A ciência revela que alguns hobbies simples e prazerosos não apenas relaxam a mente, mas também podem melhorar suas habilidades cognitivas.

1. Tocar um instrumento musical

Tocar um instrumento musical é uma atividade que envolve várias áreas do cérebro.

De acordo com pesquisas da Universidade de Montreal, no Canadá, o treinamento musical potencializa os processos multissensoriais do cérebro, ou seja, isso melhora a memória, a concentração e até a habilidade de resolver problemas.

Além disso, aprender a tocar um instrumento pode aumentar a plasticidade cerebral, facilitando a adaptação a novas informações.

2. Se exercitar

Os benefícios do exercício físico vão muito além do condicionamento físico.

Um estudo da Universidade de Illinois, mostrou que a prática regular de atividades físicas aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode melhorar a memória e a cognição.

O exercício libera endorfinas, que promovem uma sensação de bem-estar, reduzindo o estresse e a ansiedade.

3. Ler

Ler é uma das atividades mais benéficas para o cérebro.

Quando você lê, ativa diferentes áreas cerebrais, o que melhora a compreensão e a empatia.

Ainda, a leitura frequente aumenta o vocabulário e melhora a habilidade de comunicação.

A pesquisa indica que pessoas que leem regularmente têm uma melhor capacidade de concentração e memória.

4. Meditar

A meditação é uma prática milenar que, de acordo com estudos recentes, pode melhorar a inteligência emocional e a capacidade de atenção.

De acordo com uma pesquisa de Harvard, quando você medita, até a estrutura do seu cérebro é alterada.

Além disso, você aprende a controlar seus pensamentos e emoções, o que resulta em maior clareza mental.

Essa prática regular não só reduz o estresse, mas também aumenta a resiliência mental, favorecendo um pensamento mais crítico e reflexivo.

5. Jogar videogame

Embora muitas pessoas ainda tenham uma visão negativa dos videogames, a ciência mostra que jogos estratégicos e de raciocínio podem melhorar a habilidade de resolução de problemas e a memória.

Ademais, muitos jogos exigem que os jogadores façam decisões rápidas e criativas, estimulando o pensamento crítico.

6. Viajar

Viajar é uma maneira poderosa de expandir seus horizontes e desenvolver novas habilidades.

Quando você explora novas culturas e interage com pessoas diferentes, você estimula seu cérebro a se adaptar a novos ambientes e situações. Isso melhora a flexibilidade mental e a criatividade.

Além disso, viajar frequentemente proporciona experiências enriquecedoras que podem aumentar seu conhecimento sobre o mundo.

