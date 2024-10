Atraso, briga com prefeito e ameaça: show de Lauana Prado em Abadiânia é marcado por confusão

Cantora se desentendeu com representante do município durante celebração de aniversário da cidade

Beatriz Bueno - 19 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/ Portal Léo Dias)

Na madrugada deste sábado (19), um incidente tumultuado ocorreu durante o show de aniversário de Abadiânia, quando a cantora Lauana Prado se desentendeu com o prefeito da cidade, Zé Diniz, nos bastidores do evento.

De acordo com informações do Portal Léo Dias, o motivo do desentendimento teria sido o fato de que a artista chegou com cerca de duas horas de atraso para o show e, segundo relatos, não atendeu aos fãs em seu camarim.

Assim, a cantora subiu ao palco e pouco após o show começar, ironizou algumas declarações que Zé Diniz teria dado.

“O representante da cidade, que disse que me pagou, porque aqui ninguém paga imposto, dizendo ele, ele que me pagou. Me xingou, eu quase perdi a paciência”.

Momentos depois, o prefeito ainda teria tentado invadir o palco enquanto Lauana falava com o público sobre a discussão que tiveram antes da apresentação.

No entanto, seguranças da equipe da artista e do evento intervieram rapidamente para protegê-la e impedir a aproximação do prefeito.

Por fim, a cantora ainda teria falado a Zé Diniz: “A gente se encontra. Muito bom! Não é porque eu sou mulher que você vai me tratar como está me tratando. Você me respeita.”

Atraso e repercussão

A Prefeitura de Abadiânia, em nota oficial do prefeito Zé Diniz, trouxe o outro lado da história, apontando problemas ocorridos durante a apresentação nas comemorações dos 71 anos da cidade.

A artista não teria cumprido o horário acordado e prejudicado tanto o público quanto a produção do evento.

Além disso, a equipe de Lauana teria feito exigências de hospedagem e transporte que teriam sido atendidas pela Prefeitura, mas demonstrado falta de colaboração durante as negociações.

Além disso, a cantora não teria atendido aos fãs no camarim e não concedeu entrevistas após o show, decepcionando ainda mais a população e a organização do evento.

Leia nota oficial da Prefeitura de Abadiânia, na íntegra:



A Prefeitura Municipal de Abadiânia, em nome do Prefeito Zé Diniz, vem a público esclarecer os acontecimentos envolvendo a apresentação da cantora Lauana Prado durante as comemorações dos 71 anos da cidade, na noite de 18 de outubro de 2024.

Infelizmente, a artista não cumpriu o contrato firmado para o evento, ao iniciar sua apresentação com mais de 2 horas de atraso, descumprindo o horário acordado de início às 23h. Tanto o público quanto a produção do evento foram prejudicados, ficando em espera até o início do show.

Desde o início da negociação, a equipe da cantora Lauana Prado demonstrou uma postura pouco colaborativa com o município, recusando-se a se hospedar em Abadiânia e fazendo exigências de hotel, academia e veículos de luxo, todas atendidas pela Prefeitura.

Ainda assim, a artista chegou ao local do evento após a meia-noite, dirigindo-se ao camarim, onde se recusou a atender mais de 10 fãs. Ao término de sua apresentação, Lauana Prado também não concedeu entrevistas à imprensa local, frustrando ainda mais as expectativas da população e da organização.

A Prefeitura de Abadiânia reafirma seu compromisso com a transparência e respeito à população, lamentando profundamente o ocorrido.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.