Padre Marco Aurélio mostra que é raiz e conquista romeiros de Trindade

Vídeo publicado nas redes sociais mostra sacerdote degustando cachaça e brincando com pessoas

Gabriella Pinheiro - 08 de julho de 2025

Padre Marco Aurélio durante Festa do Divino Pai Eterno. (Foto: Reprodução)

Demonstrando um show de carisma, o padre Marco Aurélio Martins da Silva, que assumiu o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, após a polêmica envolvendo seu antecessor, padre Robson, dominou a cena ao fazer uma tour pelos acampamentos dos romeiros da Festa do Divino Pai Eterno.

Ao longo do passeio, o religioso chegou a degustar uma cachaça, além de conversar e brincar com as pessoas e experimentar pratos nos acampamentos.

“Delícia. Levizinha, gente do céu”, disse ele ao provar a bebida.

Em outro momento da gravação, o padre abre uma das panelas e pergunta se ainda tem comida, afirmando: “Vim ver se tem sobra de almoço nessa casa.”

O sacerdote ainda comenta sobre uma carne de lata em outro recipiente e, mais adiante, pergunta se há um colchão para que ele durma em outra barraca. No fim, afirma que voltará ao local para fazer uma refeição — o que é duvidado por um romeiro.

“O senhor não me desafia, não”, retrucou.

