Conheça a cidade mais simétrica do Brasil, inaugurada após “briga” com Goiás

Município foi pensado por alguns dos mais importantes arquitetos, para ser uma capital especial

Thiago Alonso - 19 de outubro de 2024

Cidade de Palmas foi planejada detalhadamente. (Foto: Governo do Tocantins/Reprodução/TikTok)

Fruto de uma briga e um processo separatista para tomar as próprias redes, o estado do Tocantins, que antes fora conhecido como o Norte de Goiás, abriga uma das maiores maravilhas arquitetônicas do país: a cidade mais simétrica do Brasil.

Fundada em 1989, apenas sete meses após a criação do novo estado, Palmas se consagrou como um exemplo de organização e harmonia, com ruas planejadas milimetricamente para formar diferentes vistas aéreas.

A mais jovem das capitais brasileiras foi pensada como uma cidade administrativa, como apontado em um vídeo postado no TikTok pelo perfil Horizon Geo (@horizongeo).

No registro, a página relembra que o município é centralizado pela Praça dos Girassóis, a maior praça da América Latina, que abriga a sede dos três poderes do Estado, além das secretarias estaduais e a Catedral Metropolitana.

Com 571 mil m², a localidade funciona como elo de ligação dos principais eixos definidos a partir das avenidas Teotônio Segurado, que percorre a cidade de Norte a Sul, e Juscelino Kubitschek, que percorre a cidade de Leste a Oeste.

Dessas vias, é possível observar uma simetria de cair o queixo, com grandes rotatórias e ruas espaçosas, sempre por meio de cruzamentos, que formam quarteirões que impressionam até os mais entusiastas.

Fruto de um projeto desenvolvido pelos arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho, a cidade possui uma malha quadriculada que apresenta diferentes desenhos, acomodados de acordo com os detalhes da topografia.

Origem

Com tamanha rigidez no processo de criação, a cidade nem mesmo parece aquele que um dia foi o centro de uma discussão entre o Norte de Goiás e o restante do estado.

À época, moradores da região alegavam que haviam sido “largados” pelo governo local, após o fim da extração de minério e, por isso, ficaram sem estrutura e completamente abandonados.

Diante disso, lideranças populares iniciaram um projeto em 1980, tendo o ápice em 1987, que sugeria a divisão do estado de Goiás em dois, com a repartição sendo chamada de Tocantins – em referência ao rio de mesmo nome, que corta a localidade por completo.

Assim, após reunir mais de 80 mil assinaturas da própria população, a Assembleia Constituinte recebeu o documento, criando o “Comitê Pró-Criação do Estado do Tocantins”, que conquistou importantes adesões para a causa separatista.

O projeto depois passou pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), por sugestão do relator, deputado estadual José Wilson Siqueira Campos, que concedeu o pedido, também apoiado pelo então governador de Goiás na época, Henrique Santillo.

Logo, no dia 05 de outubro de 1988, nasceu o mais novo estado do Tocantins, com Miracema como capital provisória até a inauguração de Palmas, em 20 de maio do mesmo ano.