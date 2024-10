Prefeitura de Anápolis inicia reforma de escola em pleno período chuvoso e descumpre promessa feita aos pais

Secretaria de Educação diz que tentou várias unidades para realocar os alunos, em vão

Davi Galvão - 19 de outubro de 2024

Telhado da escola já foi retirado, em plena época de chuvas. (Foto: Cristiane Pereira)

Foi somente após muita labuta e cobrança que mães e pais de alunos da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, localizada em Interlândia, distrito de Anápolis, conseguiram com que a unidade tivesse enfim uma reforma iniciada.

O espaço, conforme revelado na reportagem do Portal 6, em junho deste ano, estava em condições precárias, com infestação de cobras, além da falta pisos, janelas e portas. Porém, mesmo com os trabalhos por parte da Prefeitura tendo sido iniciados já no dia 01° deste mês de outubro, as dificuldades não cessaram.

Isso porque, inicialmente, havia sido acordado com os pais que, durante o período de obras, a Prefeitura iria alugar outro espaço a fim de ministrar as aulas de maneira presencial. A Administração Pública também seria responsável por providenciar transporte adequado aos estudantes, conforme relatado por Cristiane Pereira Miranda, cuja filha cursa o 7º ano do Ensino Fundamental.

“Isso foi em uma reunião, da boca da própria secretária [de Educação]. Mas aí, antes da obra começar, a gente recebeu um comunicado falando que, na verdade, ia ser tudo online”, revelou.

Conforme Cristiane explicou, uma parcela considerável das crianças e adolescentes é da zona rural – apresentando dificuldades em acompanhar as aulas remotas.

Além disso, as obras, que já iniciaram há mais de duas semanas, pouco avançaram, segundo os moradores. Também, criticaram o porquê de uma reforma, que já devia ter acontecido há anos, ter sido iniciada justamente durante o início das chuvas.

“Eles tiraram o telhado, vieram para cá nos três primeiros dias, mas só. Depois disso, ninguém apareceu aqui para trabalhar. E outra coisa, já tem mais de 20 anos que uma reforma não acontece aqui, por que eles começam justo quando chove?”, denunciou Cristiane.

Franciele Aparecida, de 31 anos, tem duas filhas e um rapaz estudando na Inácio Sardinha e também atestou as dificuldades enfrentadas durante esse período de ensino remoto.

“Sou só eu e meus filhos, sou pai e mãe para eles. Minhas meninas têm muita dificuldade e, para uma delas, só online não dá certo. Tive que contratar uma pessoa para acompanhar ela durante as aulas, porque se não ela ia ficar sem estudar”, contou à redação.

Franciele admitiu ser uma “mãe-coruja” quando o assunto é educação, sempre ligando para os professores e engajando nas atividades. Porém, com os filhos sem o apoio presencial dos professores, a situação se torna cada vez mais inviável.

“Já não ganho muito, e agora to tendo que tirar dinheiro de onde não tem para que o prejuízo seja o menor possível, mas desse jeito não dá”, desabafou.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura afirmou que a reforma se trata de uma obra emergencial e que a Secretaria Municipal de Educação buscou diversos espaços físicos adequados para sediarem as aulas durante o período de obras, porém sem sucesso.

Assim, optou-se por seguir com o ensino remoto, com a expectativa de que os serviços sejam finalizados até o fim deste ano.

A Prefeitura de Anápolis informa que a reforma da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, no distrito de Interlândia, está em andamento e será entregue no fim de 2024. Trata-se de uma obra emergencial, uma vez que a estrutura, hoje, não oferece condições adequadas.

A Secretaria Municipal de Educação buscou diversos espaços físicos nos distritos de Interlândia e Souzânia e no povoado de Miranápolis, mas nenhum disponível tinha estrutura adequada para receber todas as 24 turmas da unidade. Portanto, dada a indisponibilidade de espaços e o comprometimento da estrutura física da escola, a única alternativa viável para a execução dos reparos sem comprometer a continuidade das aulas era o ensino remoto. Os estudantes têm professores à disposição durante todo o dia e recebem atividades impressas em casa.