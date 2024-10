Motorista de aplicativo é preso sob suspeita de ter estuprado adolescente dentro de carro

Homem teria convencido vítima de que era pastor e que iria levá-la para orar em um galpão

Paulo Roberto Belém - 20 de outubro de 2024

Homem está preso e à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante neste sábado (19) suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em um carro que usa para ser motorista de aplicativo, em Rio Verde, Sudoeste Goiano.

De acordo com informações, o suposto autor teria aproveitado da condição de prestar serviço para aplicativo de transporte para abordar a vítima.

A menor seria a última passageira de uma corrida realizada horas antes, no período da tarde, ficando sozinha com o suspeito.

Ele teria usado o álibi de ser pastor evangélico para convencer a vítima a seguir com ele para um galpão em construção, onde fariam uma oração.

Nesse ambiente, o suspeito teria desenhado um circulo no chão, chamando a menor para orar. Foi quando o acusado teria pedido para ela tirar a roupa, tendo ela negado.

Com a resistência, o homem teria embarcado a adolescente no veículo e começado a ameaça-la de morte, caso não fizesse o que ele pedisse, momento em que a menor tentou sair do carro, mas sem sucesso.

Foi logo após esse momento que teria o ocorrido o estupro, após a vítima relatar ameaças mais graves. Logo em seguida, ela teria sido deixada em casa, quando, depois, procurou a polícia, que efetuou a prisão horas depois.

O homem foi encaminhado para a unidade prisional de Rio Verde e deve passar por audiência de custódia nessa segunda-feira (21), quando a Justiça pode definir pela prisão preventiva do suspeito.