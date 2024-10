6 coisas que têm na sua casa e podem ser a razão de você estar na fase de estagnação

Essa "maré de azar" pode estar ligada a objetos simples e a forma como os utilizamos

Ruan Monyel - 21 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal do Edy)

Todos nós vivemos em busca de uma vida melhor, seja pessoal ou financeiramente. No entanto, às vezes, apesar de nossos esforços, parece que estamos presos em uma fase de estagnação.

O que poucas pessoas sabem é que essa “maré de azar” pode estar ligada a objetos simples que temos dentro de nossas casas.

Acredita-se que a forma como utilizamos tais objetos atrai energias negativas e bloqueia qualquer tipo de progresso. Em alguns casos, mudar esses itens de lugar pode ser a melhor opção.

1. Fogão entupido

Segundo o Feng Shui, o fogão é um dos objetos mais prósperos da casa, afinal, é nele que preparamos os alimentos que nutrem toda a família.

O fogo é o elemento da prosperidade, e ter bocas entupidas no fogão simboliza miséria e estagnação.

2. Lixeira na pia

No Feng Shui, o correto é não ter nenhuma lixeira na cozinha, pois ela atrai negatividade. No entanto, sabemos que isso é praticamente impossível devido à sujeira produzida no cômodo.

Porém, é importante mantê-la longe da pia, pois a água é o elemento da purificação, e a negatividade do lixo pode atrapalhar as energias do ambiente.

3. Armários bagunçados

A despensa é o local que simboliza a abundância, e deixá-la bagunçada é como um retrato da desorganização financeira e da estagnação.

Organize seus mantimentos e arrume os armários; ambos estão ligados à abundância. Ou seja, quanto mais organizado, mais próspero.

4. Desperdício

Para o Feng Shui, o exagero que gera desperdício, seja de comida ou bens materiais, é quase como um pecado imperdoável.

O primeiro passo para fugir da estagnação é abandonar o hábito de excessos. Aprenda a desapegar das coisas que não são mais úteis.

5. Fogão perto da pia

Como dito anteriormente, o fogão simboliza a prosperidade, mas, quando colocado ao lado da pia, metaforicamente, é como se ele fosse “apagado” pela água.

O ideal é mantê-lo distante da água, para que a energia próspera circule pelo ambiente.

6. Alimentos estragados

Por fim, sua fase de estagnação pode estar ligada aos alimentos estragados na despensa, pois, além de fazerem mal à saúde, eles atraem negatividade.

Descartá-los ou encontrar uma forma de reaproveitá-los, como em compostagem, por exemplo, é uma maneira de evitar más energias em casa.

