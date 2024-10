Truque das faxineiras de ricos para limpar a boca do fogão (é fácil e fica um brinco)

Internet gostou muito de tutorial tiro e queda para remover as sujeiras mais difíceis

Magno Oliver - 17 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Doce lar da josi)

Você se lembra quando foi a última vez que fez aquela higienização completa no seu fogão? O utilitário doméstico pede manutenções e limpezas frequentes.

E nas bocas da chama do fogão onde você põe a panela, quando foi que você limpou aquelas crostas de gordura que ficam impregnadas?

Como fazer para limpar? Um vídeo trazendo um tutorial tiro e queda para te ajudar com esse problema bombou na internet e nós separamos para você.

Truque das faxineiras de ricos para limpar a boca do fogão (é fácil e fica um brinco)

O ditado popular que diz que segredos e dicas de vó são sagrados e devem ser guardados à sete chaves é realmente muito precioso.

O perfil no Instagram da @mirlencarolinacampos bombou nas redes sociais com uma diquinha de limpeza de vó que dá um grau absurdo na boca do fogão, deixando ele com aparência de novo.

E o mais surpreendente de tudo é que a dica usa um item de limpeza que está presente em todas as cozinhas brasileiras e no mundo todo: a palha de aço.

Itens que você vai precisar para o preparo

– 1 colher de detergente;

– Pitada de sal;

– 1 colher de bicarbonato;

– 2 bombril;

– Água.

Como preparar o tutorial

Para começar, coloque a panela no fogo e ponha água para esquentar e espere aquecer bastante até atingir ponto de bolhas subindo.

Abra a esponja de aço, coloque um pouco de detergente, o bicarbonato, sal e, em seguida, enrole a chama do fogão.

Logo depois, será necessário que você aguarde que a solução efetue a limpeza completa na peça, por isso deixe a mistura agir por 10 minutos.

Esfregue uma bucha comum de lavar louça, retire o excesso, despeje a água na pia e retire a peça de dentro da esponja.

Por fim, é só apreciar. A mistura vai causar um efeito de limpeza impressionante em toda a estrutura da boca da chama do seu fogão.

Confira o vídeo completo com a dica de limpeza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MIRLEN CAMPOS / DICAS PARA CASA E FAMÍLIA (@mirlencarolinacampos)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!