Astro de K-drama, Allan Jeon, estreia na TV após sucesso no TikTok

"Para mim, está sendo um sonho", diz ele

Folhapress - 21 de outubro de 2024

Allan Jeon. (Foto: Manoella Mello/Globo/divulgação)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Allan Jeon, 22, astro do K-drama ‘Volta por Cima’, está dando um novo passo em sua carreira.

O ator, que interpreta Jin no K-drama, fará sua estreia na TV. A trama de Claudia Souto com direção de André Câmara, inovou ao criar uma ficção dentro da ficção ao mostrar Tati (Bia Santana) assistindo a “Pétalas de amor”, seu folhetim coreano preferido.

Em conversa com o jornal O Globo, Allan falou sobre a oportunidade. “Para mim, está sendo um sonho. Estou muito feliz que me deram a oportunidade de mostrar um pouco mais da minha cultura na TV aberta. Nasci aqui no Brasil, mas meus pais são da Coreia do Sul. Consumo K-drama desde pequeno. A primeira língua que aprendi foi coreano, então as músicas que eu escutava, os programas de televisão eram todos nesse idioma”.

Na trama, o astro sul-coreano vai se estabelecer no Rio de Janeiro, na Vila Cambucá, bairro em que Tati mora. Assim como nos K-dramas, a garota o vê pela primeira vez (na semana passada) dentro de um ônibus. Depois, ele dá uma de herói e impede que outro ônibus da Viação Formosa seja assaltado, ao lutar com o assaltante. “Jin tem uns problemas lá na Coreia do Sul e precisa vir para o Brasil. Ele está procurando emprego, e Tati dá de cara com o ídolo. A história se desenvolve a partir desse encontro. Em paralelo, a trama de ‘Pétalas do amor’ continua acontecendo”.

Com mais de nove milhões de seguidores no TikTok, Allan já gravou filme e série. “Nunca pensei que estaria numa novela, mas a galera que me acompanha está apoiando. Sempre comentam”.

Allan ainda não se mudou de vez para o Rio de Janeiro. “Estou aqui pela novela, mas ainda moro em São Paulo. Fico num bate-volta maluco”.

Após o fim da novela, o ator e influenciador já tem um plano futuro. “Acredita que nunca fui à Coreia? É caro! Meus pais já voltaram, mas eu não fui. Se tudo der certo, vou lá ano que vem depois que acabar a novela”.

Allan contou que é apaixonado por futebol, música e dança. “Gosto muito de k-pop também. Nas minhas redes sociais, eu compartilho muita coisa sobre isso, além das danças. Nunca pensei em cantar, mas admiro muito. Com a voz não tenho essa afinidade”.

No Instagram, ele mostrou o dia em que foi fazer o teste na Globo. No avião, ele encontrou Myung, um amigo que também iria tentar o papel de Jin. Um torceu para o outro, porém, foi Allan quem conquistou o papel.