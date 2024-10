Divulgada identidade de líder do tráfico preso em condomínio de luxo em Goiânia

Algumas peças de droga eram comercializadas com etiquetas de marcas famosas, como a Lacoste e a montadora de veículos Mazda

Samuel Leão - 21 de outubro de 2024

Traficante morava em condomínio de luxo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Na manhã desta segunda-feira (21), a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC) deflagrou a chamada Operação Baltus, que cumpriu 35 ordens judiciais contra um grupo criminoso. Os suspeitos movimentavam milhões através da venda de drogas em Goiás e no Distrito Federal.

No total, 9 pessoas foram presas nas cidades de Goiânia, São Luís dos Montes Belos e Brasília. Dentre os vários entorpecentes comercializados por eles, a cocaína tinha destaque, sendo a mais vendida e maior fonte de lucro da organização.

Dentre os suspeitos presos, um dos líderes foi identificado como Baltazar Cabral Júnior, e morava em um condomínio de luxo horizontal, em Goiânia, juntamente com a esposa. Na residência dele, os policiais ainda encontraram uma Hillux, um HB20 e um quadriciclo.

Nas várias apreensões constavam peças de maconha, blocos de crack, pasta base para a fabricação de cocaína, balanças de precisão, cadernos de contabilidade, sacos plásticos, uma seladora a vácuo e várias cédulas de dinheiro.

Algumas peças de droga eram comercializadas com etiquetas de marcas famosas, como a Lacoste e a montadora de veículos Mazda. Todas as apreensões foram anexadas ao registro do caso, de modo que serão utilizadas como provas das práticas ilegais do grupo.

O caso, que une a atuação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e do Distrito Federal (PCDF), agora deverá ficar sob a competência do Poder Judiciário.