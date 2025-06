Homem que infernizava vida de mulher em Aparecida de Goiânia enfim teve o que merecia

Para o azar dele, uma delegada estava no plantão da Central de Flagrantes

Thiago Alonso - 21 de junho de 2025

Homem riscou carro do vizinho da ex. (Foto :Reprodução)

Um homem, de 29 anos, finalmente foi parar na cadeia nesta sexta-feira (20), após causar um verdadeiro inferno na vida da ex-companheira, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia.

A prisão foi efetuado após a vítima acionar a Polícia Militar (PM), relatando que o suspeito teria dado um tiro no portão da casa onde moram ela e a filha pequena.

Contudo, ao se dirigir ao local, os policiais verificaram que, na verdade, o rombo no portão informado pela mulher se tratava de ‘bombinhas’ jogadas pelo suposto autor.

Apesar da situação ser ‘amena’ do que o relato inicialmente, o suposto autor não teria deixado barato, cometendo mais vandalismos para infernizar e vida da ex, riscando o carro do vizinho dela para chamar a atenção.

Não o bastante, após causar o incômodo na ex, o suspeito ainda teria mandando um áudio, dizendo para ela “sair de casa” e encontrá-lo do lado de fora — o que ela não obedeceu.

Com as informações do endereço em mãos, os militares se dirigiram até a casa do homem, que fica no mesmo bairro, e o encontraram ainda na rua, na frente do portão.

Ao realizar uma abordagem, de cara os PMs encontraram várias bombinhas no bolso do suspeito, constatando que, de fato, seria ele o responsável por assustar a ex-companheira.

Por conta disso, ambos, tanto a mulher quanto o suspeito, foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde a vítima relatou que há tempos vinha sofrendo ameaças.

Ela ainda contou às autoridades que possui um processo na Justiça, acerca de violência doméstica praticada pelo ex, mas nem mesmo assim ele se intimidou e parou de incomodá-la.

Diante disso, uma delegada que estava de plantão na Central de Flagrantes acabou por autuá-lo pelos crimes de dano qualificado com prejuízo, ameaça à mulher e injuria, prendendo o homem em flagrante.

