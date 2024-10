Aos prantos, adolescente denuncia ter sido assediada por idoso e família toma atitude

Em áudios obtidos pelo Portal 6, vítima aparece assustada e dá detalhes de como situação aconteceu

Gabriella Pinheiro - 22 de outubro de 2024

Idoso preso acusado de assediar adolescente (Foto: Reprodução)

Aos prantos e completamente assustada. Esse é o mix de sensações revelado por uma adolescente, de 16 anos, após supostamente ter as nádegas tocadas por um idoso, de 79 anos. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (21), em Nova Crixás.

Em áudios obtidos pelo Portal 6, a adolescente conta que estava indo para a escola e foi cumprimentar o suspeito, que é vizinho dela, juntamente com outras pessoas que estavam no local, e a prima, de 19 anos.

Mas o que era para ser um breve momento de cortesia logo deu lugar ao constrangimento, quando o suspeito deu início à prática.

“Quando eu fui pegar na mão dele, ele pegou me puxou para um abraço, colocou a cabeça no meu peito e passou a mão na minha bunda. Eu falei que não gostei das atitudes dele e ele pegou e falou assim: ‘se não gostou, foi’ e começou a rir na minha cara e outro [homem], que estava do outro lado da rua, que era um rapaz mais novo do que ele, começou a rir também”, disse ela chorando.

Em outro áudio, a mãe da adolescente solicita que policiais sejam enviados até o local para orientar o idoso e afirma que o mesmo supostamente estaria em um estado de confusão, já tendo sido visto conversando sozinho em alguns momentos.

“Ele é um senhorzinho bem de idade e ele conversa sozinho. Queria que pelo menos fossem lá e conversassem com ele e explicasse que isso não pode acontecer. Se isso acontecer, ele pode fazer isso com uma criança menor também”, diz.

Revoltada, a prima da menor de idade – que acompanhou a cena – também manifestou descontentamento com a situação e alegou: “Eu tenho criança mulher. Isso não pode acontecer porque o mundo tá muito feio”, diz.

Após o caso, a familiar acionou a Polícia Militar (PM) que se deslocou até o local. Ao ser encontrado, o suspeito confessou parte do crime, alegando que apenas teria passado as mãos nas nádegas da vítima.

Ele recebeu voz de prisão e ambos envolvidos foram submetidos a relatório médico, e por fim encaminhados a um departamento de Polícia de São Miguel do Araguaia.

O idoso, inclusive, já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, na cidade de Patrocínio Minas Gerais.