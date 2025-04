Sexta-feira: programação da encenação da Paixão de Cristo em Goiânia e Anápolis

Davi Galvão - 16 de abril de 2025

Apresentação da peça Paixão de Cristo, na Paróquia Sant’Ana. (Foto: Divulgação)

Chegada a Semana Santa, o momento é de louvor e graças para os cristãos, que nas diversas paróquias e igrejas atuam e encenam para representar a história da morte e ressurreição de Cristo.

Este ano, como já é tradição, os fiéis ficam na expectativa da Caminhada da Fé – Vida, Paixão e Morte de Jesus, um dos eventos mais emblemáticos da época, no qual os atores percorrem os 16 km da GO-060, entre Goiânia e Trindade.

Com início às 07h desta sexta-feira (18), a caminhada passa pelas sete estações ao longo da estrada que simbolizam os principais momentos da Via Sacra.

A encenação será realizada pelo Grupo Desencanto de Teatro e contará com cerca de 600 atores voluntários, entre artistas equipe técnica.

Outra encenação da Paixão de Cristo bastante aguardada é a da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. O espetáculo será apresentado na sexta, a partir das 19h, no estacionamento do Clube dos Bancários, no setor Itatiaia, em Goiânia.

A entrada será solidária, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 20 mil pessoas para acompanhar a representação dos últimos momentos de Jesus Cristo.

Na Paróquia Nossa Senhora da Terra, o espetáculo será encenado a partir das 19h, na Igreja Matriz. A entrada é gratuita, mas os organizadores sugerem a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3877-5773.

Já a Paróquia Mãe de Misericórdia realiza a encenação às 7h, na Matriz, situada na Avenida Sol Nascente e segue até a Comunidade São João Paulo II. A participação também é gratuita. O contato para informações é (62) 98279-2002.

Em Anápolis

A Paróquia Sant’Ana também encenará a Paixão de Cristo, nesta sexta-feira, a partir das 19h, na Matriz. A apresentação ficará a cargo do grupo de jovens e terá entrada gratuita.

Outra paróquia tradicional na cidade, a São Sebastião, também performará os últimos momentos de Cristo, a partir das 16h30. A organização orientou a quem for participar da procissão para levarem garrafa de água.